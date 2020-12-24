رئيس جمعية مكافحة أمراض الصدر يحذر من استخدام الكمامات القماشية المستهلكة

لا تزال بعض الأسر المصرية تستخدم الكمامات القماشية الواقية من فيروس كورونا، منذ بداية الأزمة في مصر مارس الماضي.

ولأن هذه الكمامات القماشية، التي يأخذها المواطنون من التموين الشهري أو يشترونها من المحال الخاصة، قد تعرضت للغسل أو الغليان عدة مرات؛ لذا قد تفقد قدراتها على تقليل فرص الإصابة بالفيروس، خاصة في الأماكن العامة والتجمعات.

ومع بداية طرح وزارة التموين للكمامات القماشية على بطاقة التموين الشهرية نهاية يونيو الماضي، نبهت على المواطنين بوجود عدد غسلات معينة للكمامة، وهو 50 مرة، وأنه في حال الوصول لهذا العدد يجب استخدام واحدة أخرى جديدة.

وحذّر الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، من استمرار استخدام الكمامات القماشية المستهلكة، سواء التموينية التي تعرضت للغسل أكثر من 50 مرة، أو القماشية المشتراة من المحال الخاصة وتعرضت للغسل بكثرة أيضا.

وقال المغازي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن هذه الكمامات القماشية المستهلكة قد تقل فعالياتها في حماية أصحابها من خطر الإصابة بالفيروس، الذي أصبح أكثر سرعة في الانتشار.

ونصح المغازي قائلا: "الكمامات القديمة تعتبر حاجزا فعاليته قليلة أمام الفيروس، ومن الأفضل شراء كمامة جديدة أو استلام واحدة من التموين، فالأمر غير مكلف بالمرة في مقابل حماية أنفسكم من الإصابة".

وأشار المغازي إلى أن الكمامات القماشية ليست أكثر فعالية من الطبية "الجراحية" المباعة في الصيدليات، ناصحا بضرورة ارتدائها في الأماكن العامة شديدة الازدحام.

ووجه المغازي رسالة للمواطنين، بضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامة وغسل اليدين، ناصحا بالاتصال على رقم "105"، التابع لوزارة الصحة، في حال وجود أي حالات مصابة بالفيروس.

أما عن كيفية التفريق بين أعراض الفيروس والإنفلونزا الموسمية أو نزلات البرد، فينصح المغازي بضرورة العزل في غرفة منزلية مع التغذية السليمة في حال الشعور بأي تعب، حتى يتسنى التأكد من عدم الإصابة بالفيروس: "لا يمكننا التأكد من إصابة شخص بكورونا إلا مع تطور الأعراض".

ودخلت مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا منذ ما يقرب من أسبوعين، بتسجيل إصابات جديدة قاربت على الـ1000 حالة، بحسب تصريحات وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، يوم الأربعاء.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل إنتاج وتوزيع الكمامات القماشية المعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات، وكولونيا 555 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، على البطاقات التموينية، وذلك ضمن فارق سلع نقاط الخبز، لضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.