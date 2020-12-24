البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى تعزيز الحوار الخليجي

صرح وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن مملكة البحرين سوف تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وقال الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقا للأهداف المرجوة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءا من كانون ثان/يناير المقبل، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.