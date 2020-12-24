الخزانة الأمريكية تبيع سندات بقيمة 176 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 117 مليار دولار.



وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات و7 سنوات بقيمة 59 مليار دولار. لكل فئة



ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية يوم الاثنين المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الثلاثاء المقبل.



كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 56 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 57 مليار دولار ، وسندات أجل 7 سنوات بقيمة 56 مليار دولار.



وجاء الاكتتاب على السندات أجل عامين أعلى من المتوسط، في حين كان الطلب على السندات الخمسية والسندات السباعية أقل من المتوسط.