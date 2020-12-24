 معيط: الدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معيط: الدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي

محمد معيط
محمد معيط
سارة حمزة
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:58 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:58 م

قال محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر وزارة المالية.

‎أضاف أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التى وجه بها الرئيس السيسى، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3.6 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.

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