قال الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنه تحرك مع مجموعة من رجال الأعمال والإماراتيين المحبين لمصر للتكفل بتغطية احتياجات المصريين العالقين في الإمارات والمتجهين لدولة الكويت من؛ الإقامة والإعاشة والوجبات والرعاية الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذه العمالة لا تريد العودة إلى مصر، متابعًا: «لديهم أشغالهم في الكويت، ومعظمهم من العاملين البسطاء وإمكانياتهم محدودة».

وأشار إلى أنهم لا يمتلكون الإمكانيات للإقامة في دبي ولذلك بدأوا الاستغاثة بوزارة الهجرة، قائلًا إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت معه بصفته النائب عن المصريين في الخارج.

ولفت إلى تحركه على الفور لتوفير الدعم والتمويل الذي يغطي احتياجاتهم من إعاشة وإقامة، مضيفًا أن وزيرة الهجرة رتبت لهذه العمالة السفر إلى الكويت، حال فتح المطار خلال أسبوع.