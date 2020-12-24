طرحت الهيئة العامة للكتاب، "دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي" من تأليف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وقال "علام"، إن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا؛ منذ نشأتها عام 1895م، وحتى العام 2020م، بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتجديد الخطاب والفكر الديني، ومعالجة فوضى الفتاوى، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف أن دار الإفتاء تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية اعتزازه بهذا السِفر الموسوعي المهم للقراء الأعزاء، وذلك في إطار إصدارات منظومة العدالة في مصر ، التي تصدر عن موسوعة الثقافة القانونية، وأضاف قائلا: "نحيي الجهود العلمية القيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، الذي تفضل بدعم المكتبة العربية والإسلامية بهذا المؤلف، والذي نرجو أن يكون خطوة مهمة لنشر الوعي لجموع القراء في مختلف أنحاء المعمورة.