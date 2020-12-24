مترو الأنفاق يحرر 1687 محضرا لمخالفة ارتداء الكمامة في يوم واحد

نفذت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق اليوم، حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخطين الثانى والثالث، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخطين الأول والثانى، وأيضا محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة، بالتتسيق مع شرطة مترو الأنفاق، لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وحررت الحملة 1687 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بمحطات المترو المختلفة ، و14 محضرا لبائعين متجولين بالمترو.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً.