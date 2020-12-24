روسيا تسجل 29 ألفا و935 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 29 ألفا 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و963 ألفا و688 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 635 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 53 ألفا و96 حالة وفاة.

وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية (موسكو) سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 8203 إصابات، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3756 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1538 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 26 ألفا و890 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و370 ألفا و857 شخصا.