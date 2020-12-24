الحكومة الألمانية تدرج إستونيا وناميبيا ضمن مناطق الخطر بالنسبة لكورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، تصنيف دولتي إستونيا وناميبيا منطقتي خطر في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بهما.

وبحسب ما أعلنه معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، تم أيضا إدراج مناطق أخرى في أيرلندا والنرويج على قائمة مناطق الخطر، وفي المقابل، تم حذف منطقة في فنلندا.

ولا يعني الإدراج على قائمة المناطق الخطرة وصدور تحذيرات السفر المرتبطة تلقائيا بذلك من وزراة الخارجية الألمانية، حظر السفر، إلا أنه من شأنه أن يسفر عن تأثير رادع بشكل كبير قدر الإمكان على السائحين.

ويمكن للمسافرين إلغاء حجوزات رحلاتهم إذا تم إعلان وجهتهم على أنها منطقة خطر. ويتعين على العائدين من مناطق الخطر الدخول في حجر صحي لمدة تصل إلى 10 أيام، إلا أنه بإمكانهم الخروج من حجرهم الصحي بعد خمسة أيام فقط بعد إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعندما تأتي النتيجة سلبية.

يشار إلى أنه يتم تصنيف دولة أو منطقة على أنها منطقة خطر إذا تجاوزت الحد الأقصى لخمسين إصابة جديدة لكل 100 ألف مواطن خلال سبعة أيام. وبحسب هذه المعايير، تعد ألمانيا بأكملها وأغلب الدول الأوروبية مناطق خطر.