رئيس وزراء الصين: يجب استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار مع أوروبا خلال وقت قريب

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، أن بلاده عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال وقت قريب.

جاء ذلك خلال محادثتين هاتفيتين لرئيس الوزراء الصيني مع كل من نظيريه الإسباني "بيدرو سانشيز"، والهولندي "مارك روته"، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني اليوم الخميس.

وقال تشيانغ -في محادثته مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز- إن الصين مستعدة للعمل مع إسبانيا لحماية التعددية وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع إسبانيا لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي في شتى المجالات، مع ترحيب الصين بالمزيد من المنتجات الزراعية الإسبانية عالية الجودة.

وأضاف أن بكين دعمت دائما بقوة عملية التكامل الأوروبي وتتطلع إلى رؤية اتحاد أوروبي موحد ومزدهر، مشيرا إلى دعم الصين للاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي، والعمل في وحدة وتعاون، ودعم إسبانيا في الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة والمربح مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل تغير المناخ والتنمية الخضراء ومفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، معربا كذلك عن أمله أن يواصل الجانب الأوروبي توفير بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وخلال محادثته مع رئيس الوزراء الهولندي، قال تشيانغ، إنه يأمل أن تقيم الصين وهولندا تبادلات وحوارا قائما على المساواة والاحترام المتبادل، وأن يعمل الجانبان على تيسير تبادلات الأشخاص والتعاون العملي بين البلدين، بالتزامن مع إيلاء الاهتمام الواجب للوقاية من مرض فيروس "كورونا" والسيطرة عليه.

وشدد على أن الصين عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال وقت قريب.

كما أوضح تشيانغ أن التعافي الاقتصادي العالمي يسير بصعوبة في الوقت الراهن، وأن الصين نجحت في التنسيق بين الوقاية من المرض والسيطرة عليه والمضي قدما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من خلال الجهود المنسقة بجميع أنحاء البلاد، تسير الصين الآن على الطريق نحو تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام الجاري.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني، أن بلاده ستحافظ على استمرارية سياسات الاقتصاد الكلي واستقرارها واستدامتها، وستجري عليها تعديلات دورية، لافتا إلى أنه يتحتم ألا تكون إجراءات السيطرة الكلية متوافقة مع قواعد السوق فقط، وإنما أن تكون أيضا أكثر فعالية وتحديدا للهدف، مضيفا أن الصين تعتزم بذل قصارى جهدها للحفاظ على تسيير اقتصادها في نطاق معقول وتحقيق تنمية مطردة وقوية، ما يتيح مجالا أوسع للتعاون مع هولندا والاتحاد الأوروبي كذلك.