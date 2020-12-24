إبراهيم عيسى: الكرة في مصر مسرحية وإحنا بنتفرج عليها

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن تضخم صوت الحديث عن كرة القدم يزداد حينما تتراجع المجتمعات فى الحديث عن السياسة أو حينما تتراجع الحياة السياسية، معقبًا: الوسط الرياضى فى مصر، غير معقد ومتشابك، ويتاجر بالتعصب، وحجم الفساد الموجود فى عالم الرياضة سواء فى الفيفا أو الكاف، كبير .

وأضاف عيسى، أثناء تقديم برنامجه «حديث القاهرة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء: «الوسط الرياضى مسرحية وإحنا بنتفرج عليها، ليس في مصر فقط، ولكن في كل أنحاء العالم، فالاتحاد الدولي قال لا بد من وجود انتخابات قبل 31 يناير، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي في مصر».

وتابع: «الكرة في مصر، تضعها في المشهد العالمي والإفريقى بقوة، فهناك البعض في الدولة منزعجين من إقامة انتخابات مبكرة قبل 31 يناير، ويريد تعطيلها بحجة أن الفيفا يتدخل في القوانين المصرية، وأن لدينا قرار بعدم عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية خلال 6 شهور».

واستطرد: «يدعى البعض أن الخارج يتدخل في سيادتنا، مثل الفيفا، فهو الاتحاد الدولي لكرة القدم ولديه قواعده، وعلينا أن نلتزم بها، الفيفا مش هتموت والكرة المصرية ليست شريان الحياة للاتحاد الدولي».

ووواصل: «نحتاج للعالم، فلا داعي للأفكار التى نزرعها في العقول، ولا يمكن أن نعيش منفردين، سواء الفيفا وكرة القدم، وحتى الاقتصاد والمنظمات الكبرى، لأننا جزء من العالم، وعلينا أن نلتزم بقوانين هذا العالم».

واستكمل: «هاني أبو ريدة من الأسماء المهمة، وعلى أي شخص يريد أن ينافسه، يطرح نفسه في الانتخابات، فلا يجب أن نطرح مصر بشكل مشوش».