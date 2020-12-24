أيرباص تدرس الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قال متحدث باسم شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص إن الشركة تحتاج إلى تحليل تداعيات الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد تنفيذ قرار خروج الأخيرة من الاتحاد (بريكست) على أنشطتها، مضيفا ان الشركة سعيدة بتجنب سيناريو خروج بريطانيا بدون اتفاق وما كان سيؤدي إليه ذلك من اضطراب الأنشطة التجارية.

من ناحيته، قال جيلو فوري الرئيس التنفيذي لشركة الموجود مقرها في مدينة تولوز الفرنسية إنه "سعيد لاستمرار العمل مع الكثير من مساهمينا بروح التعاون والشراكة طويلة المدى"

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مصانع أيرباص في بريطانيا مسؤولة عن تصميم وإنتاج أجنحة الطائرات التي تنتجها الشركة من مختلف الطرز.

من ناحية أخرى قال اتحاد شركات "اصنع بريطانيا" الذي يمثل شركات التصنيع البريطانية إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي "تجنب كارثة الخروج دون اتفاق وما يترتب عليه من رسوم ونظام للحصص" لكن الأمر سيحتاج إلى مزيد من الفحص لتحديد التأثير على قطاع التصنيع.

وقال ستيفن فيبسون الرئيس التنفيذي للتجمع "حتى مع وجود اتفاق، ستحتاج الشركات إلى وقت للتكيف مع التغييرات الضخمة والمعقدة القادمة".