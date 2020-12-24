 جونسون يرتدي رابطة عنق مزينة بأسماك أثناء إعلانه الاتفاق التجاري - بوابة الشروق
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جونسون يرتدي رابطة عنق مزينة بأسماك أثناء إعلانه الاتفاق التجاري

(د ب أ)
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:48 م

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرتدي رابطة عنق مزينة بأسماك أثناء إعلانه الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين وذلك في إشارة إلى قضية الصيد والتي كانت تمثل أشد القضايا الخلافية في مفاوضات بروكسل ولندن.

وخلال إعلانه حدوث انفراجة في مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي التي استغرقت شهورا، كان جونسون يرتدي رابطة عنق ذات لون داكن عليها العديد من الأسماك الصغيرة.

يشار إلى أن وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية كان واحدا من أشد القضايا الخلافية بين لندن وبروكسل حتى وقت قريب.

وخلال مأدبة العشاء التي جمعت بين أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وجونسون مؤخرا قدم طهاة بروكسل لفتة ساخرة عن موضوع الصيد، حيث كانت وجبة المقبلات من المحار الذي دار حوله في القناة الإنجليزية خلاف مرير بين فرنسا وبريطانيا.

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