سلطنة عمان تستقبل أول دفعة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وصول أول دفعة من لقاح (فايزر بيونتيك) المُضاد لفيروس كورونا، عبر مطار مسقط الدولي، تتضمن 15 ألفًا و600 جرعة، فيما ستصل حوالي 28 ألف جرعة أخرى بحلول شهر يناير المقبل.



وقال مسؤول مخازن الطعوم واللقاحات بوزارة الصحة العمانية الصيدلي خالد بن علي الفارسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس - "إن السلطنة ستبدأ رسميًا حملة التطعيم باللقاح يوم الأحد المقبل.



وأضاف أن وزارة الصحة أعدت استراتيجية للتطعيم تغطي 60 بالمائة من السكان، تقسم على عدة مراحل، وستغطي المرحلة الأولى بـ 20 بالمائة من النسبة المستهدفة، بسبب محدودية التوريد في الفترة الحالية.



وأوضح أن اللقاح عبارة عن جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا وتستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.