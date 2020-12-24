 فيديو.. استشاري مناعة: السلالة الثالثة لكورونا أكثر انتشارا من الأولى والثانية - بوابة الشروق
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فيديو.. استشاري مناعة: السلالة الثالثة لكورونا أكثر انتشارا من الأولى والثانية

هديل هلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:38 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:38 ص

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن السلالة الثالثة لفيروس كورونا التي أعلن عنها وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الأربعاء، أكثر انتشارًا من الأولى والثانية.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن السلالة الثانية تنتشر بصورة أسرع بنسبة 70% مقارنة بالسلالة الأصلية، واصفًا إعلان وزير الصحة البريطاني بأنه تطور هام لـ«كوفيد - 19».

وأشار إلى تعرض كورونا إلى أكثر من 20 تحورًا منذ بداية الأزمة، موضحًا أن التحورات حدثت في مناطق مختلفة من التكوين الجزيئي على البروتين التاجي أو في سائر أجزاء الفيروس.

وكشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأربعاء، عن اكتشاف نوع جديد آخر من فيروس كورونا من جنوب إفريقيا في المملكة المتحدة.

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