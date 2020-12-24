السودان: السلام مع إسرائيل لم يكن شرطا لرفعنا من قوائم الدول الراعية الإرهاب

قال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، إنه ليس لدى الدولة مخاوف بشأن عدم توقيع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب، على قانون الحصانة السيادية للسودان، خاصة وأنه لميستخدم حق الفيتو لرفضه.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مواجهة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن الحصانة السيادية بشأن السودان كاملة، وتمنع أي وجود قضايا في المستقبل مثل الإرهاب، موضحًا أنها استثنت القضايا المرفوعة في الوقت الحالي على السودان.

وأكد أنه لم يثبت إلى الآن وجود اسم مواطن سوداني واحد في قوائم المتهمين بأحداث 11 سبتمبر، مشيرًا إلى دفع تعويضات تقدر بنحو 1.1 مليار دولار قررتها الولايات المتحدة للسودان منها 150 دولار لأسر ضحايا تفجيرات تنزانيا وكينيا.

ونفى اشتراط رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بانهاء حالة العداء والتطبيع مع إسرائيل، معقبًا: «المجلس التشريعي هو من يقرر شكل العلاقة مع إسرائيل».

وأوضح وزير الخارجية السوداني، أن الإعلان بإلغاء حالة الحرب مع إسرائيل لا يعني أن العلاقات بين الجانبين مجمدة.

وأقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه،الاثنين الماضي ، تشريعا يتضمن الموافقة على استعادة السودان حصانته السيادية، بعد أيام من رفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، نتيجة مفاوضات طويلة استغرقت أكثر من عام.

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