 المحلة: الأهلي وافق على طلبنا بنقل المباراة .. والدور الثاني سيقام في ملعبنا - بوابة الشروق
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المحلة: الأهلي وافق على طلبنا بنقل المباراة .. والدور الثاني سيقام في ملعبنا

محمد جلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:20 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:33 ص

أكد حسام عزو، نائب رئيس نادي غزل المحلة، أن الأهلي تعاون معهم من أجل نقل مباراة الدور الأول في القاهرة والثاني بالمحلة.

وقال نائب رئيس نادي غزل المحلة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراتنا مع الأهلي الدور الثاني سوف تقام بشكل طبيعي في ملعب غزل المحلة".

وأضاف: "حصلنا  الأعلى الموافقات الأمنية بعدما قمنا بكل الإجراءات المطلوبة، استاد غزل المحلة أصبح جاهزاً من الناحية الأمنية والفنية".

وأكمل:"غزل المحلة لم يكن جاهزاً، كان هناك أمور بغرف خلع ملابس الضيوف ونقص في بعض الكاميرات، الوقت سرقنا، وطلب المسابقات بسرعة تحديد الملعب جعلنا نطلب تبديل المباراة مع الأهلي".

وواصل نائب رئيس النادي: "تواصلنا مع الأهلي ولجنة المسابقات لكي تقام مباراة الدور الأول في القاهرة والدور الثاني في المحلة".

واتم: "في حال رفض الأهلي تلبية طلبنا بشأن تبديل المباراة، كنا سنختار ملعب السويس أو أي ملعب أخر، لكن الأهلي لم يمانع التبديل ومنحنا فرصة لعب مباراة معه على ملعب غزل المحلة".


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