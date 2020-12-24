اختتام فعاليات ورشة التحرير الصحفي بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الحزمة الثانية من الورشة التدريبية "فنون التحرير الصحفي" للمجموعة الأولى والمنفذة لعشرين من العاملين بمواقع الهيئة الإلكترونية عبر تقنية البث المباشر.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية، إلى أن هذه الورشة تستمد أهميتها من أهمية اللغة العربية التي استطاعت أن تحافظ على كيانها وديموميتها على مر العصور واختلاف أحوال الأمم، كما تضمنت آخر محاضرات الورشة الأفعال الصحيحة والمزيدة وأشهر الأخطاء اللغوية في الكتابة الصحفية وسبل تجنبها.

وأوضحت أن الكثير من الكتاب والمحررين يقعون في أخطاء لغوية شائعة عند كتابتهم للأخبار الصحفية والمحتوى، وعلى الرغم من أن علماء اللغة العربية والمتخصصين تصدوا لهذه الأخطاء بحصرها وتصويبها، إلا أنها لا تزال تستخدم بشكل يومي في الصحف، والقنوات الإذاعية والمرئية، والمحتوى الرقمي.