الصين تعلق الملاحة الجوية مع بريطانيا بسبب طفرة كورونا الجديدة

قررت السلطات الصينية تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى بريطانيا، على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "نظرا لظهور الطفرة الجديدة من الفيروس وتأثيرها المحتمل، ومع الأخذ في عين الاعتبار الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى، قررت الصين تعليق الملاحة الجوية بينها وبريطانيا".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مركز الحماية الصحية في هونج كونج الصينية، أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من مصابين اثنين بالفيروس وصلا مؤخرا من المملكة المتحدة تطابق مع السلالة البريطانية المتحورة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة، وهي الأكثر صرامة.