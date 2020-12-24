الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة حول الإعداد النفسي للرياضيين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضى برئاسة خالد مسعود، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "الملف النفسى الرياضى لمدربى الألعاب الجماعية والفردية"، شارك فيها ٧٠ من مدربى الألعاب الجماعية والفردية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

‎وتأتى الورش للتعريف بأهمية الإعداد النفسى، فهو يوازي الإعداد البدني والمهاري في كل فترات الإعداد (الانتقالية- الإعدادية- التنافسية) أي طول الموسم الرياضي ولا يقتصر فقط قبل المنافسات وأثنائها بل قبل وأثناء وبعد المنافسات الرياضية.

وسلطت الشريف الضوء على الإعداد النفسي للرياضيين وعرفته بأنه عملية تهيئة وتحضير اللاعب أو الفريق والجهاز الفنى لوصولهم للتعبئة النفسية المثلى، والتى تساهم فى تحقيق الأداء المثالى، قبل وأثناء وبعد المنافسة الرياضية فى ضوء توفير مبدأ الصحة النفسية البدنية للاعبين.