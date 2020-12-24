كنيسة ألمانية تبث قداسا لعيد الميلاد عبر شاشة سينما في الهواء الطلق

بثت كنيسة فرايكيرشه في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا قداسا بمناسبة عيد الميلاد عبر شاشة سينما في الهواء الطلق حتى يتمكن من يرغب في المشاركة من أن يتابع القداس من سيارته بدون مخالطة في ظل جائحة كورونا.



وتجمعت نحو 80 سيارة مساء اليوم الخميس (ليلة عيد الميلاد) ليتابع أصحابها القداس الذي حمل اسم "تجربة عيد الميلاد عبر الإنترنت"، والذي أتيحت متابعته أيضا على موقع يوتيوب.



وتضمن القداس عرضا جديدا لقصة عيد الميلاد إلى جانب الأحداث الموسيقية البارزة، وقد أمكن للحضور المشاركة في ترديد أغنية لعيد الميلاد باستخدام أبواق السيارات.



من جانبه، قال اندرياس بانتلي، قس الكنيسة:" نحب ككنيسة أن نمس القلوب بالفن والإبداع، ولما تعذر في هذا العام إقامة قداس كامل لعيد الميلاد، فقد قررنا أن نسلك طرقا جديدة وأن نقدم تجربة عبر الإنترنت".