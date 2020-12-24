 متحدث الوزراء: حظر احتفالات رأس السنة تماما حتى إذا كانت بضوابط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الوزراء: حظر احتفالات رأس السنة تماما حتى إذا كانت بضوابط

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 2:13 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 2:13 ص

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من المحظور تمامًا إقامة الاحتفالات التي تتضمن تجمعات في رأس السنة أيًا كان مكان عقدها، سواء كانت في المناطق المغلقة أو المفتوحة.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء: «الاحتفالات ألغيت تماما، لا بضوابط ولا من غير ضوابط.. مفيش حفلة رأس سنة هتعقد بضوابط، لأن الناس بتدخل مكان الحفل وبتنسى كل الضوابط وتضرب بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط»، بحسب تعبيره.

وذكر أن الاحتفالات تتضمن تجمعات لا تتحملها الدولة في الوقت الراهن، مضيفًا أن الحفلات التي عقدت خلال الفترة الماضية لم تلتزم بأية إجراءات احترازية.

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