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النمسا: لجنة خبراء تكشف عن فشل أجهزة الاستخبارات في منع هجوم فيينا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 3:17 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 3:17 ص

أخفقت أجهزة الاستخبارات النمساوية في تقييم المخاطر العالية المحتملة للرجل الذي ارتكب هجوما إرهابيا في فيينا في نوفمبر الماضي، على الرغم من وجود إشارات واضحة في الأسابيع السابقة للهجوم، حسبما وجدت لجنة تحقيق في تقرير نشر اليوم الأربعاء.

وقامت الشرطة بقتل كوجتيم فيزولاي بعد أن أطلق النار وقتل أربعة أشخاص وأصاب حوالي 20 آخرين في العاصمة النمساوية في 2 نوفمبر، بعد أقل من عام من إطلاق سراحه المشروط في ديسمبر 2019. وكان قد قضى عقوبة السجن لمحاولته الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف في سورية.

وأوضحت لجنة الخبراء، التي شكلتها الحكومة أن وكالة استخبارات الشرطة في فيينا - المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب - أجرت فقط تحليلاً لمخاطر فيزولاي في سبتمبر وأكتوبر.

وكتب خبراء القانون والشرطة في التقرير المؤقت: "يبدو من غير المقبول أن يستغرق تقييم أولي قرابة 10 أشهر".

وأشاروا أيضًا إلى أن جهاز استخبارات الشرطة الوطنية قد راقب اجتماعاً بين فيجولاي وإسلاميين من ألمانيا وسويسرا في تموز/يوليو بناء على طلب من زملاء في الاستخبارات الألمانية.

ومع ذلك، قالت اللجنة إن أجهزة الاستخبارات النمساوية لم تخطر المدعين العامين الذين كان بإمكانهم اتخاذ خطوات لإعادته إلى السجن.

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