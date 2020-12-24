تؤمن اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأحقية مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض بخوض تجربة الاحتراف بالفترة المقبلة.

وتلقى نادي الزمالك في الأيام الماضية، عرضًا خارجيًا من فريق سانت إتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بشهر يناير، ولكنه قوبل بالرفض لضعف القيمة المالية والتي وصل قدرها إلى 2 ونصف مليون يورو.

المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عصام سالم تحدث اليوم تلفزيونيًا لقناة "أون تايم سبورتس" قائلًا :" مصطفى محمد لديه رغبة شديدة في خوض تجربة الاحتراف وهذا حقه".

وأضاف:" هناك قناعة كبيرة من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأحقية مصطفى محمد في الخروج لخوض تجربة الاحتراف".

وأكمل:" نتمنى الوصول لعرض يرضي جميع الأطراف النادي واللاعب".

مسؤولو الزمالك يتمسكون باستمرار مصطفى محمد للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، ولكن إصرار اللاعب على خوض تجربة الاحتراف، تجبر اللجنة المكلفة بإدارة النادي الموافقة على رغبة اللاعب، ولكنهم وضعوا شرطًا بأن يكون المقابل المادي من العرض الخارجي يتناسب مع الإمكانيات الرائعة الذي يقدمها اللاعب، بهدف التعاقد مع مهاجم أجنبي يعوض رحيل الأخير.