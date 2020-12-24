السودان: إعادة ترسيم الحدود مع إثيوبيا يهدف إلى تعزيز العلامات وإيضاحها

قال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، إن العلاقات السودانية الإثيوبية راسخة منذ القدم، معقبًا: «نحاول العيش بسلام مع كل جيراننا، ومنهم أثيوبيا رغم وجود اختلاف في وجهات النظر حول المسائل الحدودية».

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مواجهة» المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أنه يتم مناقشة القضايا الحدودية بين الجانبين السوداني والأثيوبي خلال لجنة عليا تضم في عضويتها وزارة الخارجية السودانية، معلقًا: «الحدود لدينا تم ترسيمها منذ عام 1903».

وأوضح أن إعادة ترسيم الحدود بين السودان والأثيوبيا يعني تعزيز الترسيم الموقع عليه منذ عام 1907، بإيضاح علامات الترسيم بحيث تبعد كل علامة عن بعضها بنحو 2 كيلومتر، مشيرًا إلى أنها قديما كانت العلامات تبعد عن بعضها بنحو 100 كيلومتر.

وتابع: «سنصل إلى حل لإعادة ترسيم الحدودمع إثيوبيا»، لافتًا إلى أن السودان تعاني من نزاعات حدودية طويلة الأمد مع جيرانها كمصر وأثيوبيا وجنوب السودان.

وعن انسحاب السودان من المناطق التي دخلتها مثل منطقة خورشيد، أشار إلى أن القوات السودانية تمارس حقها في الانتشار في الأراضي السودانية، مؤكدًا ان ذلك يعد حقًا سياديًا.

وعن بيان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الذي صرح خلاله عن وجود أطراف تحاول بث العداء والفرقة بين أثيوبيا والسودان، امتنع وزير الخارجية السوداني عن التعليق على البيان، قائلًا أنه مكلف بإيضاح وجهة نظر حكومته.

وأشار إلى عودة مفاوضات سد النهضة بنهج جديد، لافتًا إلى أنه يتم التباحث حول العودة لاستئناف المفاوضات بمشاركة خبراء من الاتحاد الأفريقي.

