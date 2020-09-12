بعثة الأمم المتحدة تحث الليبيين على توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات الوطنية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الشعب الليبي، بحلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وقالت البعثة، في بيان: "يحتفل الليبيون اليوم بهذه المناسبة الوطنية وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وشددت البعثة على "أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية".

كما أكدت البعثة على التزامها "بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديموقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية".