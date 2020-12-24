 سعفان ووهبة يقودان الإسماعيلي فنيا أمام البنك الأهلي - بوابة الشروق
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سعفان ووهبة يقودان الإسماعيلي فنيا أمام البنك الأهلي

زياد الميـرغنـي
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:28 م

سيقود سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، رفقة محمد وهبة المدرب العام للدروايش، الجهاز الفني للدراويش خلال مباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد الجمعة.

ويأتي قيادة سعفان ووهبة للدروايش، وذلك لرحيل طلعت يوسف عن تدريب الإسماعيلي لظروف عائلية قاهرة.

وكان الإسماعيلي قد قرر تعيين طلعت يوسف قبل يومين خلفا لريكاردو البرازيلي، إلا أن يوسف لم يستكمل المهمة ورحل بسبب ظروف عائلية.

ويأمل الإسماعيلي من تحقيق فوزه الأول بالدوري هذا الموسم عند مواجهة البنك الأهلي، حيث خاض الداراويش مواجهتين في الدوري، الأولى تعادل فيها مع الإنتاج الحربي( 3 - 3)، والثانية خسر من الجونة ( 2 – 1).


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