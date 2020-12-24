 البحرية التونسية تضبط مركبي صيد مصريين في وضعية صيد غير قانوني - بوابة الشروق
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البحرية التونسية تضبط مركبي صيد مصريين في وضعية صيد غير قانوني

البحرية التونسية
البحرية التونسية
تونس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 10:01 م

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، عن ضبط مركبي صيد مصريين على متنهما 28 بحارا كانوا بصدد صيد غير قانوني في السواحل التونسية.

وأوضحت الوزارة إن خافرتين ومروحية عسكرية ضبطت المركبين في منطقة الصيد الخاصة التونسية شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة).

وأفادت بأن فرقة التدخل البحري سيطرت على المركبين وحولت وجهتهما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما.

ويجري بشكل متواتر ضبط مراكب صيد مصرية في عمق السواحل التونسية، وتفرض القوانين في تونس غرامات مالية ضد المخالفين.

وقبل أسبوع ضبطت البحرية التونسية مركبا مصريا آخر على متنه 17 بحارا قرب جزيرة قرقنة في وضعية صيد غير قانوني بعد عملية مطاردة في البحر.

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