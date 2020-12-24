مركز جاماليا: غياب أي آثار جانية لدى 85% من متناولي سبوتنيك V

قال مدير مركز جاماليا الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج إن لقاح (سبوتنيك V) ضد فيروس كورونا لم يسبب أي آثار جانبية لدى 85% من الذين تم تطعيمهم به.

وأضاف جينتسبورج، في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إنه لم يتم خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية تسجيل أي آثار جانبية لدى 85% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وهم لا يواجهون أي عوامل إزعاج متعلقة بالتطعيم.

وأشار إلى أن 15% من الأشخاص الذين تناولوا اللقاح سجل عليهم احمرار في نقطة الحقن، وصداع خفيف يختفي خلال يوم، وانزعاج معين في العضلات"، مبينا أن الأثر الجانبي الأصعب الذي تم رصده هو ارتفاع الحرارة إلى مستوى 38 درجة، الأمر الذي يمكن معالجته بحبة واحدة من "باراسيتامول".

وشدد على أن استخدام هذا اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة، مشيرا إلى أن "سبوتنيك V"، لا يمثل أي خطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم به.