أدت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها معظم دول العالم مثل فترات العزل المنزلي الطويلة والتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا، إلى معاناة بعض الأشخاص بالوحدة والعزلة الاجتماعية، التي تسمح للأفكار السلبية والمزعجة بالسيطرة على عقول الأشخاص، وكشفت دراسة حديثة في علم النفس عن بعض الطرق للتخلص من هذه الأفكار.

وتوضح الدراسة التي نشرت بموقع «ناتشر كومنيكيشن»، أن تصوير الدماغ والأبحاث السلوكية، كشفوا عن أفضل الطرق للتخلص من الأفكار المزعجة من العقل، حيث وجد الباحثون أن بصمات الدماغ للفكرة تتلاشى بشكل أسرع، تاركة فقط بقايا الظل في الخلفية، عندما يركز الأشخاص على استبدال فكرة بأخرى، أو تصفية أذهانهم من خلال التأمل.

وعندما يركز الناس على قمع فكرة جديدة، فإن توقيعها يستغرق وقتًا أطول لتختفي، على الرغم من أنها عندما تختفي في النهاية، يكون رحيلها أكثر اكتمالًا، إذ تقول أستاذة علم النفس ماري بانيش من جامعة «كولورادو»، إن الدراسة أظهرت كيف يمكن إلقاء نظرة على نشاط دماغ الشخص، ورؤية نمط الأفكار ثم مشاهدتها وهي تتلاشى أثناء إزالتها.

ووفقا لموقع «سينس الرت»، تم إجراء بحث عام 2015 من قبل العديد من نفس المؤلفين المشاركين في هذه الدراسة الجديدة ويركز على 3 استراتيجيات متميزة لإزالة الأفكار من العقل.

أثناء الاستلقاء داخل آلة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، عُرض على 50 مشاركًا بشكل عشوائي صورًا لوجوه مشهورة وفواكه ومشاهد يمكن التعرف عليها، التي فكروا فيها بنشاط لمدة 4 ثوانٍ لكل منهم.

وعند إنشاء توقيعات دماغية لكل عنصر من هذه الأشياء، طُلب من المشاركين إما مسح الفكرة بالتأمل، أو قمع الفكرة بالتركيز عليها ثم نسيانها بنشاط، أو استبدال الفكرة بشيء آخر في الدراسة.

ومن خلال تحليل البيانات الناتجة باستخدام التعلم الآلي، اكتشف الباحثون تسلسلًا هرميًا لمناطق الدماغ التي تشارك بدرجات متفاوتة في التحكم في الأفكار، بما في ذلك المناطق الجدارية والأمامية القطبية، بالإضافة إلى الفص الجبهي الظهراني المرتبط بالانتباه والذاكرة العاملة، من خلال النظر إلى أنماط نشاط الدماغ، كان الفريق قادرًا على إظهار متى تمت إزالة فكرة من ذاكرة العمل لدى الشخص.

تقول بانيش: "وجدنا أنه إذا كنت تريد حقًا أن تتبادر إلى ذهنك فكرة جديدة، فعليك أن تجبر نفسك عمدًا على التوقف عن التفكير في الفكرة القديمة، ولكن إذا كنت ترغب في إخراج شيء من عقلك حتى تتمكن من إدخال معلومات جديدة، فإن قمع الفكرة أفضل طريقة".

وتضيف: "أما إذا كنت تدرس موضوعًا، على سبيل المثال، وتحتاج إلى الغوص في موضوع آخر، فقد ترغب في محاولة قمع ذاكرتك العاملة أولًا".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تدريب الفرد على تحويل انتباهه عن طريق استبدال الأفكار، قد تكون خطوة أولى مثمرة يتبعها التدريب لممارسة السيطرة المعرفية لقمع الفكر، وبالتالي تقليل فعاليته.