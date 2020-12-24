ميركل ترحب بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست

رحبت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بالاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الاوربى حول "بريكست".

وقالت ميركل، فى بيان لها، يسعدني أن المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى توصلوا إلى اتفاق وأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين منظمة بشكل واضح وهذا له أهمية تاريخية كبرى.

وأعربت ميركل عن شكرها لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبير المفاوضين ميشيل بارنييه وفريق التفاوض بأكمله، مشيرة إلى أن "الحكومة الفيدرالية ستدرس الآن نص الاتفاقية بشكل مكثف لكننا لا نبدأ من الصفر.. وذلك لأن المفوضية أشركت الدول الأعضاء عن كثب طوال عملية التفاوض برمتها لذلك سنكون قادرين على الحكم بسرعة على ما إذا كان بإمكان ألمانيا دعم نتيجة مفاوضات اليوم".

وقالت "إنني واثقة من تحقيق نتيجة جيدة هنا"، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمعون في 28 ديسمبر وبعد ذلك سيبت المجلس في الاتفاقية وتطبيقها المؤقت".

وشددت على أنه لا يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليها وستواصل بريطانيا العظمى دورها كشريك مهم لألمانيا وللاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي.