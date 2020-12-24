معيط: الإصلاح الاقتصادي يتضمن السياسات المالية والنقدية والهيكلية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي يتضمن السياسات المالية والنقدية والهيكلية، معقبًا: «عند الإصلاح الاقتصادي في السياسات المالية لا بد أن يكون الدين تحت مستوى معين مع عمل فائض أولي والسيطرة على العجز الكلي والأولي».

وأضاف معيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي يعني أن «يكون هناك إيرادات تكفي كل مصروفات الدولة ما عدا خدمة الدين».

وذكر أن مصر توفر فائضًا أوليًا منذ ثلاث سنوات، مضيفًا: «العجز الكلي يجب أن يكون العجز الكلي عند 5% أو أقل».