 معيط: الإصلاح الاقتصادي يتضمن السياسات المالية والنقدية والهيكلية - بوابة الشروق
الخميس 24 ديسمبر 2020 2:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

معيط: الإصلاح الاقتصادي يتضمن السياسات المالية والنقدية والهيكلية

وزارة المالية
وزارة المالية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:52 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 1:52 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي يتضمن السياسات المالية والنقدية والهيكلية، معقبًا: «عند الإصلاح الاقتصادي في السياسات المالية لا بد أن يكون الدين تحت مستوى معين مع عمل فائض أولي والسيطرة على العجز الكلي والأولي».

وأضاف معيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي يعني أن «يكون هناك إيرادات تكفي كل مصروفات الدولة ما عدا خدمة الدين».

وذكر أن مصر توفر فائضًا أوليًا منذ ثلاث سنوات، مضيفًا: «العجز الكلي يجب أن يكون العجز الكلي عند 5% أو أقل».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك