 فقدان سفينة صيد على متنها ستة أفراد في غرب اليابان - بوابة الشروق
الخميس 24 ديسمبر 2020 5:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

فقدان سفينة صيد على متنها ستة أفراد في غرب اليابان

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 4:48 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 4:48 ص

 فُقدت سفينة صيد على متنها طاقم من ستة أفراد في غرب اليابان، حسبما أعلنت السلطات اليوم الخميس.

وأطلق خفر السواحل الياباني عملية بحث بالطائرات وسفن الدوريات في البحر قبالة جزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين في خفر السواحل أن آخر مرة جرى الاتصال فيها بالسفينة التي غادرت ميناء في بلدة أينان في شيكوكو كانت الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش) من نفس اليوم.

وذكر التقرير أنه كان من المقرر أن تصل السفينة إلى ميناء في مدينة أواسي بشبه جزيرة كي حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراد الطاقم الستة تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك