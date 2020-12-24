الجمهوريون يعرقلون تمرير قانون لصرف 2000 دولار لكل أمريكي بسبب كورونا

عرقل الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون قدمه الديمقراطيون يتيح صرف منحة قدرها 2000 دولار لأغلب أفراد الطبقة العاملة في الولايات المتحدة ، في إطار إجراءات تخفيف حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

كان الكونجرس قد أقر في وقت سابق من الأسبوع الحالي حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بأكثر من 900 مليار دولار لكن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفض التصديق عليها وقال إن هذا القانون "عار" وطالب بزيادة المنحة الموجودة في هذه الحزمة من 600 دولار لكل فرد إلى 2000 دولار.

ويعني فشل مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الإضافية بشأن منحة أفراد الطبقة العاملة اليوم وضع مصير حزمة التحفيز ككل على المحك، في ظل الغموض الذي يحيط بها.

وقال الديمقراطيون إنهم سيحاولون إجراء تصويت كامل على مشروع القانون يوم الاثنين المقبل عندما يعود مجلس النواب إلى الانعقاد مرة أخرى بعد عطلة عيد الميلاد وأنه من المحتمل أن يتمكنوا من حشد الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

وكان الرئيس ترامب قد دعا بشكل مفاجئ في رسالة مصورة مساء أمس إلى صرف مبالغ إضافية إلى أفراد الطبقة العاملة، ليتحرك الديمقراطيون بسرعة في ظل وجود أصوات عديدة بينهم كانت تطالب بزيادة قيمة المنحة غير المتكررة في حزمة التحفيز.

ويتردد الجمهوريون كثيرا عند الموافقة على أي زيادة في الإنفاق العام.

ورغم أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة أفضل من نواح كثيرة من التوقعات منذ انهياره في مارس الماضي في ذروة الجائحة، إلا أن هذه الجائحة ألحقت ضررا بالعديد من الشركات وتركت الملايين بدون عمل.

كانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي قد قالت أمس إنه على الرئيس ترامب الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.

وأضافت بيلوسي إن موافقة ماكارثي مطلوبة من أجل تمرير مشروع القانون الذي سيستفيد منه أغلب الأمريكيين بالإجماع وهو ما لم يحدث في التصويت الذي جرى اليوم.