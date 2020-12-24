قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن عام 2020 شهد من حالة الانفتاح في الصراع العربي الإسرائيلي، فضلًا عن أنه أسقط المحرمات بين العرب وإسرائيل، لافتًا إلى عدم وجود حائط بين طرفي الصراع الآن.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «القضية الفلسطينية دخلت في مرحلة قد تكون الأفضل لها»، مشيرًا إلى أن عقد اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان يؤرخ لمرحلة جديدة في المنطقة.

ولفت إلى أن «البعد عن الشكليات والدخول في جوهر الموضوعات الحل الوحيد لإحداث نوع من الاختراق بالصراع العربي الإسرائيلي»، معلقًا: «متصورش أمة تصرخ عشان محمد رمضان قابل واحد إسرائيلي»، وفقًا لتعبيره.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن مصر عقدت اتفاقية سلام مع إسرائيل لكنها لم تطبع بالشكل الكامل، معللًا السبب في ذلك: «وجود عدوان إسرائيلي عنصري استيطاني على الفلسطينيين يضايق المواطنين».