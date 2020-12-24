قائد الجيش الروسي يحذر من المخاطر النووية في الإنترنت والفضاء

حذر قائد الجيش الروسي، اليوم الخميس، من أن امتداد المواجهة العسكرية إلى المجال السيبراني والفضاء يزيد من مخاطر الحوادث التي تنطوي على أسلحة نووية، مسلطا الضوء على المخاوف بشأن التوترات المتزايدة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه وفقا لنص نُشر على موقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت.



وقال الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة، في تعليقات إلى ملحقين عسكريين أجانب في موسكو: "تتزايد مخاطر الحوادث جراء التدخل في أنظمة القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية".



وقال: "في هذه البيئة، يظل الردع النووي هو العنصر الأساسي لضمان أمن الاتحاد الروسي"، مكررا موقف روسيا بأنها لن تنجر إلى سباق تسلح.



وتطرقت تعليقات جيراسيموف إلى حافة أحدث نقطة اشتعال في العلاقات الأمريكية الروسية: اختراق هائل للوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية التي ربطتها السلطات في واشنطن بقراصنة إنترنت روس. ونفى الكرملين هذه الاتهامات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس: "عدم وجود حقائق يعوضه التلميحات".



وأضافت أن اتهامات القرصنة قد تكون محاولة لمنع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تطوير التعاون مع موسكو.