ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة لرواده بمركز مغاغة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالمنيا عن ضبط مقهى مخالف يقدم صاحبه الشيشة للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة، وتحرير محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح محمد السيد رئيس مركز مغاغة، أنه خلال شن حملة مكبرة على المحلات، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين لإزالة التعديات واشغالات الطرق، وضبط الأسواق وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتم ضبط أحد المقاهي يقدم شيشة لرواده بشارع الشواني بحي غرب مدينة مغاغة، حيث تم ضبط 11 شيشة والتحفظ عليهم وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.