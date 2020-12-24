موكب محدود ينطلق من القدس إلى بيت لحم في عيد الميلاد بسبب قيود كورونا

وسط القيود الصارمة المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وحظر دخول القادمين من الخارج، انطلقت 5 سيارات فقط من مدينة القدس للمشاركة في موكب عيد الميلاد المتوجه إلى مدينة بيت لحم حيث وُلد المسيح.

وبينما كانت سيارة البطريرك اللاتيني بييرباتيستا بيتسابالا تمر عبر بوابة يافا في القدس، كانت الشوارع في الحي المسيحي في البلدة القديمة فارغة، وأغلقت المتاجر أبوابها.

ومن المقرر أن يصل الزعيم الروحي للروم الكاثوليك بالأراضي المقدسة إلى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وسيقيم قداسا عند منتصف الليل في كنيسة المهد، بحضور رجال دين فقط.

ولم يتم التخطيط لأي فعاليات في ساحة المهد ببيت لحم، في ظل تدابير الإغلاق وحظر التجول الليلي، وذلك على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث كان يشارك الآلاف في الاحتفالات.