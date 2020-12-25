بنك سريلانكا المركزي يعتزم التدخل لدعم العملة المحلية

قال بنك سريلانكا المركزي إنه سيتحرك "بقوة" لاحتواء التقلب غير المبرر وغير المقبول لسوق الصرف الأجنبي في البلاد.

وأضاف البنك، في بيان اليوم الخميس، أن تحركاته إلى جانب تقليص الواردات غير الضرورية للبلاد يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر الروبية السريلانكية أمام الدولار إلى نحو 185 روبية لكل دولار، في حين يصل السعر اليوم الخميس إلى 189.86 روبية لكل دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لدى سريلانكا يبلغ حاليا 5.6 مليار دولار وهو "كاف" لتغطية احتياجات البلاد بحسب البنك المركزي.

في الوقت نفسه يرى البنك أن تحسن الاقتصاد المحلي سيساعد في تسهيل استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزامات سريلانكا تجاه دائنيها في التوقيتات المحددة.