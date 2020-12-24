5 شركات تستدعي 210 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، اعتزام شركات جي.إم كوريا وبي.إم.دبليو وأودي وشركتان آخريان عن خطة طوعية لاستدعاء أكثر من 210 آلاف سيارة لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطة هي الأحدث في سلسلة عمليات استدعاء شركات محلية ودولية ومستوردة في كوريا الجنوبية للسيارات لإصلاح عيوب فنية.

وبحسب وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، فإن شركة جي.إم كوريا التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية وبي.إم.دبليو جروب كوريا وأودي-فولكس فاجن كوريا ونيسان موتور وفيات كرايسلر أوتومبيلز كوريا ستستدعي 210738 سيارة من 76 طرازا من إنتاجها.

وتضم قائمة المشكلات والعيوب التي سيتم إصلاحها خللا في وحدة التحكم في ناقل الحركة الآلي في السيارة شيفورليه لاسيتي من إنتاج جي.إم كوريا، و في نظام التزامن في 44 طرازا من إنتاج بي.إم.دبليو و في نظام التحكم في عمودالكامة في الطراز أيه 6 من إنتاج أودي.

وقالت الوزارة إن الشركات بدأت أو تعتزم بدء تقديم خدمات الإصلاح أو الإبدال للأجزاء المعيبة. ويمكن لأصحاب السيارات في كوريا الجنوبية التوجه أو الاتصال بمراكز الإصلاح والخدمة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.