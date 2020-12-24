المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسي بـ2%

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17%، وهو ما جاء متماشيًا مع التغير الكبير الذي طرأ على السياسة النقدية للبنك بداية من الشهر الماضي بإدارة محافظه الجديد.

وكان البنك رفع الشهر الماضي الفائدة بـ75. 4%، بعد أشهر من التخفيضات، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الضخم وحالة عدم اليقين عالميا بسبب جائحة كورونا.

وتوقع المحللون، الرفع الجديد للفائدة للمساعدة في السيطرة على التضخم ودعم سعر صرف الليرة.

وبعد اجتماعه الشهري للسياسة النقدية، أكد البنك اليوم أنه سيبقي على سياسة نقدية صارمة حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم.

وعلى إثر قرار رفع سعر الفائدة، ارتفع سعر صرف الليرة بنحو 1% إلى 59. 7 ليرة لكل دولار.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من الشهر الجاري المحافظ السابق للبنك، بعد أن هوى سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار عند 5. 8 ليرة لكل دولار.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فقد وصل معدل التضخم إلى 3. 14% في نوفمبر على أساس سنوي.