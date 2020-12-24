بايدن يخطط لخفض الإنفاق على الأسلحة النووية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، عن مسؤولين سابقين، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تخطط لمراجعة برنامج تحديث القوات النووية مع توقع خفض التمويل وتقليل دورها في استراتيجية البنتاجون.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإنه من المرجح أن تعيد إدارة بايدن النظر في قرار البنتاجون لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، تقدر تكلفته بما في ذلك الرأس الحربي بأكثر من 100 مليار دولار.

وقال أحد المسؤوليين: "يجب أن نقوم بتحديث قوات الاحتواء الخاصة بنا... لكن لا يمكننا إنفاق مبلغ المال المخصص الآن".

وأشار إلى أن تقليص دور الأسلحة النووية سيتطلب تعزيز إمكانات الأسلحة التقليدية.

يذكر أنه ورد في وثيقة خاصة بالسياسة النووية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث سوء تقدير بين البلدين.

وكان المجمع الانتخابي أثبت فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي الـ 538 متجاوزا، العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.