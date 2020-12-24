 فيديو.. رصد المخالفات ومنع السرقة.. تعرف على مميزات الملصق الإلكتروني للسيارات - بوابة الشروق
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فيديو.. رصد المخالفات ومنع السرقة.. تعرف على مميزات الملصق الإلكتروني للسيارات

أرشيفية
أرشيفية
عمرو محمد
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 12:20 ص

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، إن الملصق الإلكتروني للسيارة أحد وسائل التحول إلى تنظيم حركة المرور إلكترونيا.
وتابع قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الملصق الإلكتروني سيساعد على رصد المخالفات إلكترونيا، فضلا عن حماية السيارات من عمليات السرقة»، مشيرا إلى وجود ملصقات إلكترونية خاصة بالدراجات النارية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أتاحت تسديد قيمة الملصق الإلكتروني عبر بوابة مرور مصر، لافتا إلى أن 31 ديسمبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني.
وتابع قريطم «القانون ينص على ضرورة تركيب جميع المركبات سواء موديل جديد أو قديم للملصق الإلكتروني»، مشيرا إلى عدم وجود قرار بإلغاء سير أي مركبة.
وأشار إلى أنه حال تحطم زجاج السيارة يتم تركيب ملصق إلكتروني جديد.

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