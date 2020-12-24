وزير المالية: إيرادات الدولة تأتي من تحصيل الضرائب ورسوم الخدمات وقناة السويس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «الإيرادات التي تحصلها الدولة هي ما تخدم على الدين»، معقبًا: «ما يهمنا هو الدين الذي تخدم عليه الموازنة العامة، لأني باخده من فلوسك»، على حد تعبيره.

وأضاف معيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن إيرادات الدولة تأتي من تحصيل الضرائب ورسوم الخدمات وقناة السويس وقطاع الأعمال العام.

وتابع: «الإيرادات اللي باخدها من المجتمع بدفع بيها خدمة الدين والفوائد بتاعته»، مضيفا أنه يتم النظر دائمًا إلى حجم الدين بالنسبة للناتج، نظرًا لأنه يتم تحصيل الضرائب بناءً عليه.