وزير المالية: حققنا نموا حقيقيا بدليل كهرباء لا تنقطع وخلق 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدول حققت نموًا حقيقيًا، مدللًا ذلك بعدم انقطاع التيار الكهربي ونقل المواطنين من القبور والعشوائيات المناطق الخطرة إلى مساكن آمنة، فضلًا عن إصلاح الطرق وبناء المدن.

وأضاف معيط، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الناس لم يشعروا بنقص في أي من السلع والخدمات منذ بداية أزمة كورونا، مشيرًا إلى خلق خمسة ملايين فرصة عمل.

ولفت إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى البدء في تطوير التعليم الذي تدهور عبر عشرات السنين، وكذا استقرار سعر العملة بعد التدهور.

وتابع: «نمو حقيقي لإنه مخلي عندك النهاردة احتياطي نقدي قبل كورونا يقدر بـ46 مليار دولار، وإنك قادر تضخ وتزود معاشات ومرتبات وتهلي الاستثمارات العامة للدولة تقفز قفزات كبيرة».

وأوضح أن النمو الحقيقي يصل إلى كل قطاعات الناس في جميع المجالات وفي المحافظات كافة، لافتًا إلى تمكين الدولة من توفير المستلزمات الطبية واحتياجات المصانع خلال جائحة كورونا.