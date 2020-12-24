إذاعة فرنسية: ماكرون يغادر عزل كورونا للاحتفال بعيد الميلاد

ذكرت إذاعة "يوروب 1" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيغادر مقر إقامته في جناح لانترن في قصر فرساي، اليوم الخميس، حيث يخضع للعزل منذ تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي؛ للاحتفال بعيد الميلاد.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن تلك الخطوة تأتي بعد أن أظهرت الحالة الصحية للرئيس الفرنسي، أمس الأربعاء، "بوادر تحسن"، مشيرة إلي أن المحاذير الطبية سترفع عن ماكرون قريبًا، إذ لم يعد يعاني من أعراض الحمى، لذلك سيكون قادرًا على الخروج من عزلته، موضحة أن آخر التقارير الصحية للرئيس الفرنسي مطمئنة بما فيه الكفاية.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصادر في قصر الإليزيه، قولها إن ماكرون سيستأنف حياته "طبيعية" أو ما يقرب من ذلك في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه من المتوقع أن يقضي عطلة عيد الميلاد في قصر الإليزيه، لكن ليس هناك ما يشير إلى أنها ستكون لحظة استرخاء بالنسبة له في ظل الوضع الصحي المتردي بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، وأزمة الاتفاق مع بريطانيا حول بعض النقاط فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتابعت إن الملفات الحالية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مضيفة أن ماكرون لن يكون وحده في مواجهة الأمر، خاصة بعد خروج رئيس وزراءه جون كاستكس بالفعل من فترة العزل، بعدما خضع لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية، وهو ما حدث أيضا مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ريتشارد فيران.

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى أن كاستكس عاد مساء الأربعاء من فترة عزله التي قضاها في جبال البيريني مع عائلته، لكنه يخطط "لمراقبة الوضع الصحي باستمرار".

وأشارت "يورب1" إلى أنه في الوقت الحالي، لم يتم تحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة رسميًا بعد، لكن يستعد جميع الوزراء لتلقي دعوات من قصر الإليزيه لعقد مؤتمرات الفيديو في المستقبل بعد عيد الميلاد.