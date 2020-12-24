الصحة الكويتية: لم نرصد أي آثار جانبية غير متوقعة التطعيم كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، نجاح الافتتاح التجريبي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تم في وقت سابق من اليوم الخميس، مؤكدا عدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة حتى الآن على من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم.



وقال السند، في تصريح صحفي، إن حملة التطعيم ضد الفيروس المستجد ستدشن أعمالها رسميا يوم الأحد المقبل، وفق المواعيد التي تم حجزها مسبقا عبر موقع الوزارة الإلكتروني، والمبرمجة بموعد ومكان التطعيم، ورمز التحقق (كيو آر كوود)، بغية استيعاب أكبر عدد من المشمولين في المرحلة الأولى من الحملة، لافتا إلى أن الأولوية ستكون للكوادر الطبية.



وأشار الى أن عملية الافتتاح التجريبي جاءت للوقوف على أعلى معايير الجهوزية لمقر التطعيم، وسبل التنسيق والتعاون بين الكوادر الطبية، والجهات التنظيمية المساندة والمعاونة، والتأكد من سلاسة إجراءات الاستقبال.



وكانت الكويت قد أطلقا في وقت سابق البوم، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي كان أول من تلقى التطعيم، وبرفقته ناءب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح ووزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح.