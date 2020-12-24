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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن أكثر من 7ر2 مليون شخص تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا في ست دول حول العالم حتى الآن.

جاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات ، بحسب بلومبرج.

وأفادت بلومبرج بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 ديسمبر، وتلقى 12ر1 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 1ر5 مليون جرعة من لقاح "فايزر / بيونتيك" و6 ملايين جرعة من إنتاج شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن لقاحات "فايزر / بيونتيك" و"موديرنا" نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.