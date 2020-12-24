الدنمارك تسجل 33 حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلن معهد الصحة الدنماركي "إس إس آي" اليوم الخميس أن الدنمارك سجلت حتى الآن 33 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضح المعهد أن هذه الحالات تم اكتشافها في الفترة بين 14 نوفمبر الماضي و14 ديسمبر الحالي في منطقة العاصمة كوبنهاجن وكذلك في مناطق نورديوتلاند وجنوب الدنمارك وزيلاند.

وأضاف المعهد أن هذا الأمر يشير إلى أن السلالة الجديدة صار لها موضع قدم في الدنمارك، لكن على مستوى ضئيل للغاية.

وفي تقييمه للمخاطر، قال المعهد إنه لا يمكن القول، استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الآن، ما إذا كانت السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بشكل أسرع، وأضاف أنه لا توجد شواهد بعد على أن العدوى بالسلالة الجديدة تتسبب في مسار مرضي أسوأ أو أن اللقاحات لا يمكن أن تؤثر ضدها.

وكانت سلالة متحورة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا مؤخرا ويبدو أنها أكثر عدوى بشكل واضح من الشكل المعروف حتى الآن.

وكانت الدنمارك فرضت حظرا على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا خوفا من انتشار الطفرة، غير أن هذا الحظر سيتم رفعه في أول أيام عيد الميلاد اعتبارا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم.