القبض على مشتبه به في اغتيال حاكم ولاية مكسيكية سابق

بعد خمسة أيام من قتل الحاكم السابق لولاية خاليسكو المكسيكية، أعلن النائب العام القبض على مشتبه به.



ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن النائب العام القول إن الاحتجاز "تطور مهم" في التحقيق الخاص بحادث إطلاق النار الذي استهدف الحاكم السابق أريستوتيليس ساندوفال ووقع في بويرتا فالارتا.



وقال جيرارادو سوليس، وهو النائب العام في خاليسكو، في مؤتمر صحفي: "من المحتمل أن لدينا صور القتلة".



وتثبت التحقيقات كونها صعبة جزئيا لأنه تردد أن الموظفين من المطعم الذي تعرض فيه الحاكم السابق للرصاص أزالوا كاميرات المراقبة ومسحوا الأدلة.



وقال النائب العام إن ساندوفال تعرض لكمين وجرى إطلاق النار عليه في مرحاض المطعم الواقع بالبلدة السياحية.



رأس ساندوفال 46 عاما من الحزب الثوري المؤسسي، بلدة خاليسكو بين 2013 و2018 وهي فترة كان اتحاد "كارتل خاليسكو الجيل الجديد" (سي جيه ان جي) يوسع نفوذه في المنطقة.



عانت خاليسكو لسنوات من العنف الذي يعتقد أنه على صلة باتحاد (سي جيه ان جي) وهي الآن أحد أكثر عصابات المخدرات نفوذا في المكسيك.



وجرى قتل نحو 35 ألف شخص في المكسيك العام الماضي، وأغلبهم على يد منظمات إجرامية متورطة في تجارة المخدرات، والخطف والابتزاز. ولم تحل أغلب القضايا قط.